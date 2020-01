Iku nga vendi i aksidentit me makine luksoze, kapet autori i ngjarjes ne Berat

Një 49-vjeçar është ndaluar nga policia, pasi u përfshi në një aksident, duke u përplasur me një shtyllë, e më pas u largua nga vendi i ngjarjes ne Berat. Polcia tha se ka ndaluar shtetasin Viktor Hoxha.

Arrestimi i tij eshte bere pas këqyrjes së kamerave të sigurisë të bizneseve përgjatë aksit nacional Uznovë-Poliçan dhe pas pyetjes së dëshmitarëve në vendngjarje, policia arriti të zbulojë targat e automjetit luksoz që u lëviz me karroatrec nga vendi i aksidentit.

Automjeti tip BMW seria 7, me targa AA 991 IU dhe ishte në pronësi të shtetasit Robert Pushi, banues në fshatin Dyshnik, por në momentin e aksidentit në timon ishte Viktor Hoxha. Ky i fundit Hoxha është shoqëruar në polici, ku po merret në pyetje në lidhje me shkaqet e aksidentit dhe arsyet e largimit të tij dhe të mjetit nga vendngjarja.

49-vjeçari Viktor Hoxha u përplas mbrëmë me një shtyllë betoni të ndriçimin rrugor në aksin nacional Uznovë-Poliçan. Menjëherë pas përplasjes ai doli nga makina zvarrë, hoqi targat e mjetit dhe u largua me një automjet tjetër, ndërkohë që 20 minuta më vonë në vendin e aksidentit mbërriti një karroatrec që lëvizi makinën BMW nga vendi i ngjarjes, citon news24. Sipas burimeve në vendngjarje, Hoxha ka qenë me shpejtësi dhe në kthesë ka humbur kontrollin për shkak edhe të lagështirës në rrugë dhe është përplasur me shtyllën.