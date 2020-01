E akuzuan per photoshop, Luana Vjollca i kthen ndjekeses

Nuk është hera e parë dhe me siguri s’ka për të qenë as e fundit, që Luana Vjollca, ashtu si shumë personazhe të tjerë publikë, të akuzohet për photoshop.

Mesa duket, këto akuza nuk i bëjnë më aspak përshtypje moderatores, e cila tashmë është mësuar me to.

Teksa shijon pushimet në Dubai, Luana ndau në Instagram një foto me Marinën, mirëpo mes komenteve të shumta, ra në sy komenti i një ndjekëseje.

Ndjekësja e akuzonte moderatoren se kishte përdorur photoshop, pasi këmbët e saj dukeshin tepër të gjata në foto.

“A je e pirë moj? S’e besoj që me vetëdije e ke postu këtë! Të vërehet photoshop-i te këmba shumë”- i shkruan ndjekësja.

Mirëpo, me qetësi dhe dashuri, Luana i është kthyer ndjekëses, duke i shpjeguar arsyen pse fotoja duket si e photoshop-uar.

“E dija keto komenteee 🙈 eshte bere me efektin “wide” foto qe ka dal keshtu kemba 😍”- i kthehet Luana qetësisht.



Prej disa ditësh, moderatorja na e ka bërë zili të gjithëve me fotot nga pushimet në Dubai, të cilat i nisi pas përfundimit të sezonit të tr