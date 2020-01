U premtohen shuma te medha parash, te miturit perfundojne ne rrjetat e krimit

I detyruar nga një baba i dhunshëm të lypte në rrugë në moshën 11 vjeçare dhe më pasi i trafikuar në Britani nga bandat shqiptare katër vite më vonë, duke duruar punën skllavëruese, jeta e shkurtër e Samet Matës ka qenë më traumatike nga sa mund ta imagjinojnë shumica e njerëzve.

Kështu e nis artikullin gazeta britanike “The Sun”, sipas të cilët bosët e drogës trafikojnë fëmijë në Britani duke i detyruar të punojnë si skllevër në tregun e kokainës prej 5 miliardë paund.

Tani 18 vjeç dhe duke u përballur me dëbimin përsëri në Shqipërinë e tij të lindjes, Sameti mbërriti në Bristol me kamion tre vjet më parë pasi u trafikua në Britani për të punuar në një nga industritë e skllavërisë së sotme, vijon gazeta.

Pasuria e tij ndryshoi kur ai arriti të shpëtojë nga kontrabandistët e njerëzve dhe përfundimisht gjeti strehë të sigurt me një familje kujdestare. Por jo të gjithë të rinjtë shqiptarë që vijnë këtu janë kaq me fat. Të rinj të panumërt janë përfshirë në një jetë të rëndë në rrjetat e krimit.

Endrit Vishaj hyri në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme në moshën 16 vjeç, i fshehur në një kamion që e çoi në Midlands. Tani, 18 vjeç, ai vuan dënimin me katër vjet e katër muaj burg për shitjen e kokainës. Ai u kap në një park automjetesh duke drejtuar një BMË në të cilën policia gjeti dy kg kokainë me cilësi të lartë me vlerë 200,000 paund si dhe një sasi parash prej 55,500 £.

Në mënyrë të ngjashme, Klevis Drazhi, 20 vjeç, u kap me 11 pako kokainë në Londër dhe u burgos për 18 muaj, duke pretenduar se ai ishte detyruar të furnizohente me drogë një anëtar të mafies së Shqipërisë, pasi hyri në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar në pjesën e pasme të një kamioni.

Alfred Hamzaj, 22 vjeç, u burgos për tetë muaj në West Yorkshire, pasi u kap me katër kilogramë kanabis. Ai tha se përfundoi në grupet kriminale pasi humbi punën e tij në një lavazh makinash për shkak të statusit të tij të paligjshëm të imigracionit.

Rritja e numrit të shqiptarëve ashtu si këta të rinj, janë kontrabanduar në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar me premtimin për të fituar mijëra paund nga shitja dhe trajtimi i drogës për bandat.

Është tronditëse, disa prindër në Shqipëri po ndihmë që djemtë e tyre adoleshentë të trafikohen në Britani, në mënyrë që të mund të bashkohen me bandat e krimit të organizuar që kontrollojnë kanale të mëdha të tregut të kokainës. Tamara Barnett, nga Fondacioni i Trafikimit Njerëzor, thotë: “Ekziston një ndjenjë e vërtetë e shpresës në Shqipëri. Një në dy gra përjeton dhunë në familje, dhe dhuna ndaj fëmijëve është shumë e lartë.

Familja mund të jetë e përfshirë, duke dashur të përdorin fëmijën e tyre për të fituar para, ose ata dëshirojnë që t’u japin këtij fëmijëve mundësi më të mira jashtë shtetit, por atëherë gjithçka shkon keq kur ata të vijnë këtu”.

Të dhënat e gjykatës tregojnë se shqiptarët adoleshentë që kryesisht hynë në Mbretërinë e Bashkuar të fshehur në kamionë janë ndjekur penalisht në qyteza dhe qytete në të gjithë vendin pasi u kapën me drogë me vlerë sa 200,000.

Sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA), Shqipëria është burimi i madh i huaj për trafikimin e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 947 raste iu referuan asaj në 2018 – një rritje prej më shumë se 50 përqind që nga 2015.

Specialisti ndërkombëtar i zbatimit të ligjit Steve Harvey thotë se shumica e djemve dhe të rinjve shqiptarë trafikohen me shoqërimin e prindërve të tyre dhe me premtimin për shuma të mëdha parash nga trafikantët.

“Trafikantët dhe shfrytëzuesit u premtojnë atyre para, shumë para, dhe ata u premtojnë atyre një punë ose kur djemtë janë të mitur, u premtojnë strehim, ose rroba,” i tha një burim anonim një shtëpie Home Office.

Në disa raste, anëtarët e familjes janë drejtpërdrejt përgjegjës për rekrutimin dhe shfrytëzimin e viktimave të trafikimit. Disa janë kontrabanduar këtu në kamionë, shumë me pasaporta të rreme duke hyrë me makinë ose traget në Britani./gazetashqip