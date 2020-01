Rudina Dembacaj publikon foto me partnerin e ri ne jete dhe ne biznes

Rudina Dembacaj i ka dhene fund te gjitha thashethemeve duke publikuar foto me partnerin e saj te ri, ish deputetin Mark Frroku.

Ajo ka shkruar ne faqen e saj ne Instagram se me Frrokun eshte partnere ne jete dhe ne biznes.

Postimi i Dembacajt:

E di qe e donit te gjithe,por e kam per vete…exluziven 🤓 Per te gjithe ju dashamires dhe jo,e dua si partner ne jete dhe ne biznes… Vit te mbare, me shume dashuri Mark dhe Rudi!

Aktorja dhe moderatorja u nda pak muaj me pare nga bashkeshorti i meparshem me te cilin kishte lindur nje vajze.