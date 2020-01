Perfundon takimi i Albin Kurtit me Hashim Thaçin

Janë takuar Presidenti Hashim Thaçi me fituesin e zgjedhjeve të 6 tetorit, Albin Kurti.

Takimi i shumë pritur për opinionin ka ndodhur pas tri ftesave që Presidenti Thaçi i ka bërë Kurtit.

“Sot isha në takim me presidentin e Republikës, ky ishte një takim i shkurtër konstulativ pa efekte juridike, lidhur me fazën e ardhshme konstituive të institucioneve që sot i kanë mbushur tre muaj. Unë dëgjova predidentin në këtë takim disa minutësh unë dëgjova presidentin që shprehu interesimin për krijimin e qeverisë por, njëkohësisht edhe tha që e di që ju nevoitet një kohë e caktuar, por, gjithashtu ne do ta bëjmë propozimin”, tha Kurti.

Ai ka folur edhe për mundësinë e krijimit të koalicionit edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

“Për mua takim do të kishim nga dje, jemi në komunikim, kam instituar për takime sa më të shpejta, uroj që kjo të ndodhë.

Deri më datën 26 dhjetor kemi mundur të arsyetohemi në seancën konstituive, qytetarët e Kosovës, duhet që sa më parë të ecin sa më shpejtë, ne po i bëjmë përpjekjet maksimale”, tha ai. Kurti ka thënë se në të ardhmen me Thaçin mund të kenë takime politike institucionale. “Takimi ishte pak minuta për shkak se ishte konsultativ. Ndoshta do të ketë takime politike institucionale në të ardhmen”, shton ai.