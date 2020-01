Kryemadhi: Ja pse ndryshoi sistemi zgjedhor me 2008-en, LSI ka qene …

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, foli në emisionin “Top Talk” për sistemin zgjedhor, ku ndër të tjera, u shpreh se LSI ka qenë që në vitin 2008 për proporcional me lista të hapura.

Sipas saj, sistemi ndryshoi, pasi në sistemin mazhoritar hynë në parlament persona problematikë dhe me sistemin aktual për këto persona, përgjegjësinë do e mbanin kryetarët e partive. Megjithatë u shpreh kryetarja e LSI nëse sistemi nuk ndryshon LSI i ka marrë masat. Kandidatët për deputetë do të zgjidhen nga anëtarësi e partisë në çdo qark.

Cili është sistemi që i duhet Shqipërisë.

Unë nuk mendoj se ka të bëjë sistemi por dekriminalizimi i procesit sepse në një periudhë kohë mazhoritari ka qenë shumë i mirë, tani që ka filluar të futen kriminelët, policët, bodyguardët që kishin mundësi etj, u dolëm, shkuam në proporcionali që të mbahej përgjegjësia te kryetarët e partisë. Ne kemi qenë për proporcional, me lista të hapura në 2008 sepse i jepte një lloj demokracie. Sot për momentin është e pamundur për ta realizuar përsa i përket nga ana teknike, sepse nëse do të hyjmë në një proces të tillë duhet të paktën 4 vjet përpara.

Në si LSI nëse nuk do të ndryshojë sistemi ne do ta rikuperojmë brenda partisë tonë duke bërë votimin një anëtar një votë, për listat e deputetëve. Prandaj jemi dhe në verifikimin e të gjithë antarësisë dhe pajisjen me kartat e reja të anëtarësimit.