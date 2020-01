16-vjeçari godet vellain me thiken e bukes. Familjaret: Ja ç’ndodhi

Një debat i ashpër ka ndodhur mes dy vëllezërve në Fushë-Krujë, ndërsa fatmirësisht nuk rezultoi fatal.

fushe-kruje-policia

Sipas burimeve të Policisë, pas një konflikti për motive të dobëta, vëllai i vogël godet me thikë vëllanë 6 vite më të madh, duke e lënë të plagosur rëndë. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur në fshatin Luz të Fushë-Krujës.

Policia ka arrestuar autorin, ndërsa vëllai i tij i plagosur ndodhet jashtë rrezikut për jetën. I arrestuari është O.O., 16 vjeç. I riu, pas një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me thikë vëllanë e tij, A.O., 22 vjeç.

I riu tashmë do të përballet me akuzën për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje”. Gjatë kohës që dy vëllezërit debatonin me njëritjetrin, në banesë ndodheshin edhe familjarë të tjerë, të cilët kanë ndërhyrë në momentin që 16-vjeçari kishte rrëmbyer thikën e bukës për të qëlluar mbi 22-vjeçarin.

Dëshmitë e protagonistëve dhe të dëshmitarëve janë të njëjta, ndërsa debati ka nisur pasi vëllai i madh i kishte kërkuar llogari të voglit përse nuk e dëgjonte.

“Nuk kishte asnjë lloj arsye që situata të shkonte deri në përdorimin e thikës. Ishte një debat mes dy vëllezërve, debat i cili agravoi llaf pas llafi, deri në përdorimin e thikës nga djali i vogël. Shkak për këtë situatë u bë fakti se djali i madh i kërkoi llogari të vëllait të tij gjashtë vite me të vogël, pasi ky i fundit nuk e dëgjonte”, kanë thanë familjarët për grupin hetimor.