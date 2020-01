Një tjetër lëkundje është ndjerë në vendin në Shqiperi diten e sotme.

Epiqendrën termeti e kishte në afërsi te Dibres dhe sipas qendres rajonale te monitorimit, lekundja ka qene vetem 2 kilometer nga siperfaqja e tokes.

Sipas ESMC, lëkundja ishte me magnitutë 3.2 nderkohe qe nuk ka raportime per deme apo per probleme te krijuara.