Rrezohet depozita te Komuna e Parisit, meterologet: Era deri 90 km/ore deri ne mesnate

Era e fortë që ka përfshirë vendin ka shkaktuar dëmet e para. Pas nje serie pemesh te rrezuara në zonën e Komunës së Parisit një depozitë uji ka rënë nga tarraca e pallatit duke u përplasur në trotuar. Për fat të mirë nuk ka pasur persona të lënduar.

Era e fortë nuk kurseu as pemë e Vitit të Ri të vendosur në “Sheshin Skënderbej”, ndërsa moti i keq me temperatura në uleta pritet të jetë prezente në vendin tonë dhe gjatë dy ditëve në vijim.

Nderkohe Meteoalb, njofton se stuhite e eres vijojne deri ne mesnate Ku me problematike situata paraqitet ne bregdet kryesish ne jug duke sjelle probleme me trafikun Detar, ne momente te vecanta era do te jete mbi 90 /km ore ne jug te vendin.