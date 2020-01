Reshjet e bores fillojne ne disa zona te vendit, keshilla si duhet te levizni

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka publikuar gjendjen e rrugëve në zonat e vendit.Reshjet e borës kanë filluar të lehta në Tropojë Dibër dhe Fushë Arrëz-Kukës, por pa sjellë probleme për qarkullimin.

Kompania e mirëmbajtjes ka bërë trajtimin me kripë dhe është në terren me mjete e punëtorë, nuk ka probleme në qarkullim.Në Rajonin Qendror ka pasur reshje bore në Steblevë, është bërë pastrimi i rrugës dhe trajtimi me kripë dhe nuk ka probleme me qarkullimin.Në Rajonin Jugor kanë filluar reshjet e dëbores me intensitet të ulët në segmentet e mëposhtëme:

– Qafë Thanë-Korçë-Kapshticë

– Qafë e Qarrit-Korçë-Ersekë

– Boboshticë-Dardhë

– Korçë-Voskopojë

– Zëmblak-Goricë.Në të gjitha segmentet qarkullohet pa zinxhirë .Sipas ARRSH-së, kontraktorët janë në terren dhe në gadishmëri për çdo situate, me qëllim sigurimin e kalueshmerisë normale në të gjitha akset.Drejtuesit e mjeteve të tregohen të kujdesshëm, të reduktojnë shpejtësinë, të ndjekin udhëzimet e Policisë Rrugore të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë, të respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale

loading...