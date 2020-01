Me shpejtesi 155 km/h ne Sauk-Mullet, policia iu heq patenten shofereve rebele

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!

TiranëVijon kontrolli i pandërprerë me radar i rrugëve urbane e interurbane, për të parandaluar aksidentet rrugore qe vijnë si pasoje e shpejtësisë mbi normat e lejuara, veçanërisht ne qendrat e banuara.Në segmentin Sauk-Mullet në Tiranë, prej orëve të mbrëmjes së djeshme dhe deri në orën 01.00 të mëngjesit të sotëm është konstatuar një numër i vogël shkelësish mbi normat e lejuara te shpejtësisë, ku janë pezulluar vetëm 4 leje drejtimi për shpejtësi, 138 km/h deri në 155 km/h.Mos shpejtoni se në rastin më të mirë do dorëzoni patentën tek Polici rrugor e në rastin më të keq do arrini aksidentin rrugor.Mbrojeni jetën, jeta është e shtrenjtë, qarkulloni brenda rregullave që të arrini në destinacion shëndoshë e mirë e me patentën në xhep, pasi edhe ajo ju duhet për të mbajtur familjet tuaja.Sa më pak shkelje aq më shumë siguri jete ka në rrugë.

