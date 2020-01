Jep dorëheqjen prokurorja e Shkodrës, KLP ne alarm: Ka rrethe me vetëm një prokuror

Prokurorja e Shkodrës Marjana Shtjefni ka vendosur të largohet nga sistemi i drejtësisë, duke paraqitur dorëheqjen pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili e ka shqyrtuar kërkesën në mbledhjen e fundit.

Këshilli ka vendosur me shumicë votash mbarimin e statusit të magjistrales për prokuroren Shtjefni, pas kërkesës së saj që mban datën 19 dhjetor.

Ndryshe nga disa magjistratë të tjerë, prokurorja Shtjefni nuk figuron në asnjë prej listave me prokurorë dhe gjyqtarë të përzgjedhur me anë të shortit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimi për t’ju nënshtruar Vetingut.

Shtjefni ka ushtruar funksionin e prokurores nga viti 2002 deri në vitin 2017, kur ka marrë një leje prindërore dy vjeçare.

Ndërkaq, gjatë mbledhjes së miratimit të përfundimit të statusit të magjistrales të Marjana Shtjefnit, anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë shprehur shqetësimin për mungesën e prokurorëve në disa rrethe.

Mungesë prokurorësh ka në Mat, Krujë, Gjirokastër dhe sidomos në Durrës, ku hapen çdo ditë mbi 30 çështje penale për përgjegjësinë njerëzore në pasojat e tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit.

Anëtarët e KLP kanë kërkuar që në Durrës duhet të shtohet urgjentisht numri i prokurorëve për shkak të intensitetit të dosjeve.

Por, situata më alarmante është në Mat, i cili ka mbetur vetëm me një prokuror.

Ngarkesa e prokurorit të vetëm, sipas anëtarëve të KLP, do të shtohet me miratimin e amnistisë si dhe me kërkesat e të burgosurve për të përfituar ulje dënimi apo dalje nga burgu i Burrelit.

Ndërkaq, Mati do të mbetej pa asnjë prokuror nëse një person do të kërkonte përjashtimin e prokurorit nga çështja për rastet e parashikuara në ligj.