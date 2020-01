Kujdes ne rruget e Tiranes, policia vendos radarin e gjobave me foto e video

Prej të shtunës, rrugët e Tiranës do të monitorohen me radarë të tipit TrueCam. Kësaj pajisje i fiksohet një shpejtësi e caktuar mbi atë të lejuarën në rrugë, dhe të gjithë ata që do të ecin mbi këtë normë do të gjobiten automatikisht.

Mbrëmjen e së premtes, gjatë kontrolleve të policisë në autostradën Tiranë-Durrës, u arrestuan dhjetë drejtuesish mjetesh, 6 pa leje drejtimi dhe 4 në gjendje të dehur.



Ne lidhje me pajisjen e re, Shefi i Qarkullimit për Tiranën Taulant Gjoka tha per report tv: “Ka teknoligjinë më të fundit. Ndryshe nga radarët e tjerë është më i sofistikuar për të qenë më bindës. Ka mundësinë e rikthimit të videos në momentin e shkeljes për të cdo konstatim. Këto masa do të vijojnë deri në një moment të dytë. Kur rrugët janë të boshatisura janë tendencë për të ecur me shpejtësi.

Radari të mundëson në kohë reale që shoferi të shikojë hskeljen e bërë me video të dokumentuar. Pas festave ka tendencë për të ecur me shpejtësi apo përdorimin e mjetit nën efketin e alkoolit. Kemi nisur monitorimet në pikat më te zeza. Për efekte të befasisë ne do të lëvizim shpesh herë”.