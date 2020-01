Gripi “mberthen” Shqiperine, ISHP ben apelin e rendesishem

Me uljen e temperaturave, kanë nisur dhe virozat e stinës. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino ben me dije se janë izoluar rastet e para dhe ben thirrje per kujdes te shtuar.

Bino bën apel duke thënë:

“Virusi i gripit është në qarkullim. Kush nuk është vaksinuar të shpejtojë. Të gjithë të marrim masat e zakonshme të higjienës si larja e shpeshte e duarve, pastrimi i shpeshte i sipërfaqeve ku mbështetemi me detergjentet e zakonshëm, ajrosja e mjediseve të mbyllura herë pas here kur ato mbushen me njerëz, teshtitja duke përdorur gropëzën e bërrylit si mbrojtje, mos prekja e syve, hundës dhe gojës, evitimi i mjediseve të mbyllura me shumë njerëz”.

Ndërkohë përveç virusit të gripit në qarkullim janë dhe virozat e stinës. Rreth 11 mijë persona në javë nga i gjithe vendi sipas Institutit të Shëndetit Publik kërkojnë ndihmën e mjekut për infeksione në rrugët e frymëmarrjes, raporton abcneës.