Zoran Zaev firmos doreheqjen, pritet te votohet qeveria teknike

Zoran Zaev mëngjesin e sotëm ka bërë të ditur se ka firmosur dorëheqjen nga posti i kryeministrit dhe se pret nga Kuvend ta konstatojë atë sa më shpejt të jetë e mundur për t’i hapur kështu rrugën qeverisë teknike. Nga ana tjetër Kuvendi deri në mesnatë duhet të votojë edhe Qeverinë teknike të kryesuar nga ish-ministri i Brendshëm Oliver Spasovski.

“Këtë mëngjes në orën 8.30 ishim në Qeveri. Nënshkrova dorëheqjen time, në përputhje me Marrëveshjen e Përzhinës dhe në bazë të Ligjit për Qeverinë. Besoj se dokumenti do të arrijë në Parlament shumë shpejt, në mënyrë që procedura të fillojë gjatë ditës për të mundësuar miratimin e qeverisë teknike”, tha Zaev.

Ndërsa dje VMRO -DPMNE-ja dje tërheqi Dragan Kovaçkin dhe doli me kandidat të ri për për ministër teknik të Punëve të Brendshme. Bëhet fjalë për Naqe Çulev, i punësuar në Agjencinë për Zbulim, propozim ky i pranueshëm për LSDM-në dhe BDI-në.

“Me këtë propozim të VMRO-DPMNE-së nuk shkelet Kushtetuta, pasi nuk bëhet fjalë për person ushtarak dhe të uniformuar dhe nuk është nën hetim. Me këtë plotësohen kushtet që propozimi të shkojë në votim në Kuvend, bashkë me Qeverinë teknike, e cila duhet t’i realizojë zgjedhjet e 12 prillit”, deklaruan nga LSDM.

“Bëhet fjalë për njeri, profesionist. Pres konsultime me z. Zaev i cili së shpejti duhet të kthehet në vend. Të bisedojmë edhe një herë. Të konsultohemi me z. Ahmeti, siç parashohin ligjet dhe më pas do ta mësojë edhe opinioni”,- deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickovski.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!