Vuçiç: Askush nuk po kercenon pavaresine e Malit te Zi, ata kane kercenuar shenjtoret serbe

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç foli sot në Programin e mëngjesit në TV Pink për trazirat në Mal të Zi të shkaktuara nga Ligji për Lirinë e Fesë.

Duke komentuar njoftimin e kryeministrit malazez Dusko Markoviç se Ambasada malazeze në Beograd ishte dhunuar mbrëmë, Vuçiç e pyeti “se si u kërcënua Ambasada kur ne po mbronim ambasadën”.

“Djegia e flamurit nuk është për tu lavdëruar dhe nuk është diçka për të cilën mund të mburremi. Kryeministri malazez po tregon të pavërtetat e gënjeshtrave, por le të mos themi se sa dhe çfarë i bënë popullit serb dhe çfarë bëjnë çdo ditë. Nuk flasin për ato që i bëjnë popullit serb çdo ditë. Askush nuk po kërcënon pavarësinë tuaj, thjesht mos merrni faltoret serbe dhe mos gënjeni se pavarësia juaj është e kërcënuar.Ne nuk do të bëjmë luftë me ju dhe mos gënjeni njerëzit tuaj se pavarësia juaj është e kërcënuar. Ju keni rrezikuar faltoret që nuk janë tuajat dhe nuk i përkasin Ministrisë së Punëve të Brendshme ose Qeverisë së Malit të Zi, por popullit dhe kishës serbe” – tha Vuçiç.

Ai shtoi se askush nuk kishte planifikuar të hynte në Ambasadën malazeze në Beograd në protestën e natës së kaluar.

Ai theksoi se reagimi i Markoviç ishte i ekzagjeruar dhe theksoi se ideja e Kryeministrit malazez mund të ketë qenë që të nxjerrë Serbinë si armikun e tyre të vetëm para zgjedhjeve të ardhshme, duke bashkuar partitë malazeze.

“Ata nuk i fituan zgjedhjet një herë dhe unë mendoj se kjo është e papërgjegjshme,” tha ai.

Ai deklaroi se gjatë protestës së djeshme nga mbështetësit e Yllit të Kuq, jashtë Ambasadës në rrugën Knez Mihailova, askush nuk u përpoq të hynte në ndërtesën e Ambasadës.

“Ata ishin të vetëdijshëm për masat që ishin në dispozicion për ruajtjen e Ambasadës dhe stafit të saj,” tha Vuçiç.

Sipas tij, Mali të Zi i intereson të luajë tashmë me rolin e viktimës, sepse është e qartë për të gjithë se çfarë bënë me Ligjin për lirinë e fesë.

“Serbia nuk do të sulmojë, Serbia dëshiron të ketë marrëdhëniet më të mira me Malin e Zi, malezezët vëllezër. E vetmja gjë që duam është të kemi paga më të larta,” tha Vuçiç.

Ai shtoi se disa vjet më parë, Mali i Zi kishte 150 euro pagë mesatare më të lartë se Serbia, por që nuk i kanë më sot.

Vuçiç theksoi se vetëm me mençurinë, kujtesën dhe forcën e unitetit mund të fitojmë, dhe jo me urrejtje.

Ai akuzoi Malinn e Zi se po përpiqet të fajësojë Serbinë për gjithçka, sikur ajo të ishte përfshirë në miratimin e ligjit.

“Shpresoja që makthi të kalonte. Ne gjithmonë kemi mbështetur dhe respektuar shtetësinë e Malit të Zi në çdo kohë që nga pavarësia në 2006. Kjo është arsyeja pse unë nuk jam i lumtur sot kur ne e trajtojmë Malin e Zi si një shtet të keq,” tha ai.

Ne jemi vëllezër, tha ai, dhe gjithmonë do të duhet të jetojmë së bashku, sepse nuk kemi askënd më të afërt.

Ai shtoi se mezi priste që të vizitonte Malin e Zi, por shtoi se sheh se udhëheqësit atje nuk janë të lumtur për këtë.

I pyetur nëse kishte leje nga Peshkopi Amfilohije, Vuçiç tha se kishte marrë miratimin e Patriarkut Irinej dhe se ekzistonte një kishë serbe për të.

“Unë shkova te patriarku për ta paraqitur këtë ide, patriarku dha një bekim dhe atëherë thjesht thashë që ekzistonte mundësia e vizitës. Kjo nuk është një vizitë zyrtare ose biznesi në Mal të Zi, nuk kemi pse të regjistrohemi për vizita private. Nëse shkoj unë do ti njoftoj patjetër. Duke pasur parasysh momentin, unë do të tregoj respekt për shtetin malazez, dhe do të njoftoj patjetër për vizitën, cilat synimet e mia janë dhe sa kohë do të qëndroj. Por a mendoni se zyrtarët malazezë njoftojnë kur vijnë në Serbi?”, pyeti Vuçiç.

Vuçiç shtoi se nuk mund të mendojë se Milo Djukanoviç dhe anëtarët e qeverisë malazeze njoftojnë sa herë që vijnë në Beograd, dhe ka pasur vizita të tilla 50 herë, dhe në vizitë zyrtare, disa kanë qenë dy deri në tre herë.

“Unë nuk do tu përgjigjem fyerjeve. Të gjitha ato që kisha, i thashë para Parlamentit. Të flas në këtë moment kundër Amfilohio apo dikujt tjetër që nuk do ta bëj, është detyra ime të jem me njerëzit e mi – tha ai.

Ai tha se Serbia po i ndihmon serbët në Mal të Zi të mbijetojnë në vatër.

“Ata u përpoqën të thoshin tërë kohën se unë po flisja me Milo Gjukanoviçin, kështu që kur e kuptuan se ishin gabim, ata u ndalën dhe pyesnin se për çfarë bëhej fjalë” – tha Vuçiç.

“Vetëm shikoni duelin në Kroaci mbrëmë. Unë mendoj se kjo flet se sa fortë dhe e rëndësishme është Serbia sot. Kur ata ju fyejnë në Kroaci, e kuptoj pse është kështu. Sepse Serbia i mposhti në terma diplomatikë në vitin 2015” – tha Vuçiç, duke shtuar se Serbia po arrin Kroacinë në forcimin ekonomik.

Presidenti Vuçiç tha se ai do ta merrte vendimin përfundimtar për t’u larguar drejt Malit të Zi në 24 ose 36 orët e ardhshme.

“Dëshira ime është të jem me popullin serb,” tha ai, duke shtuar se festa e Krishtlindjes dhe Krishtlindja janë një kohë për pajtim dhe falje.

“Në çdo rast, është dëshira dhe qëllimi im është që të jemi bashkë me njerëzit tanë kur janë në vështirësi. Unë nuk jam presidenti i Serbisë që të shkoj në stadiume, salla, të gëzohem për suksesin tonë në sport, por të zgjidh problemet e vështira dhe të rëndësishme, të jem me njerëzit tanë kur janë në vështirësi.Ne e kuptojmë se ne i përkasim vendeve të ndryshme, por ne u përkasim të njëjtëve njerëz. Unë u “mrekullova” nga fushata histerike që po drejtohet nga shumë media,” tha Vuçiç.