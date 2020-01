Trump po darkonte me qofte e akullore kur u vra Kasem Sulejmani

Mediat kane njoftuar se në momentin e përhapjes se lajmit për vrasjen e Kasem Sulejmanit, presidenti Trump ishte duke darkuar te klubi i tij në Mar-a-Lago, i rrethuar nga miq të vjetër, të cilëve po u shërbehej qofte dhe akullore nga restoranti i klubit, sipas CNN.

E vetmja deklaratë për shtyp që doli nga administrata ishte pranimi që sulmi ishte kryer nga SHBA-të.

Kjo situatë është e ngjashme me atë të vitit 2017, kur Trump dha urdhër që të sulmohej një bazë e rëndësishme ajrore në Siri.

Pas sulmit, Trump tha se kishte qenë duke ngrënë tortë me çokollatë me presidentin kinez, gjatë një samiti, kur u informua për sulmin me predha Tomahok.