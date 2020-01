Pas tre muajsh negociatash, formohet Qeveria e re ne Austri

Pas tre muajsh negociatash në Austri u arrit koalicioni i parë i konservatorëve dhe i të Gjelbërve: programi qeveritar ndërthur “më të mirën e të dy botëve”, tha ish-kancelari dhe kancelari i ardhshëm, Sebastian Kurz.

Pasi ranë dakord për një aleancë të përbashkët, kryetari i ÖVP dhe ish-kancelari Sebastian Kurz dhe kryetari i Gjelbërve Werner Kogler prezantuan programin e qeverisë së tyre tek Presidenti Federal i Austrisë, Alexander Van der Bellen. Programi parashikon vendosjen e arrestit parandalues, që ka ngjallur debate, dhe shtrirjen e ndalimit të shamisë në shkolla për vajzat deri në moshën 14 vjeç.

U arrit të “kombinohen më të mirat nga të dyja botët”, tha 33-vjeçari Kurz, i cili do të kthehet në krye të qeverisë shtatë muaj pasi u rrëzua me një votë mosbesimi. Të dy palët duan të mbrojnë “klimën dhe kufijtë”.

Të Gjelbrit marrin “super ministrinë”

Konservatorët kanë shumicën e ministrive të ardhshme: ata siguruan ministritë për punët e brendshme, financat, mbrojtjen dhe politikën e jashtme. Të Gjelbërit marrin përsipër katër ministri, përfshirë një “super ministri” për mbrojtjen e klimës, mjedisin, energjinë, mobilitetin, inovacionin dhe teknologjinë. Sipas agjencive të lajmeve, shefi i Të Gjelbërve Kogler si zëvendëskancelar pritet të jetë përgjegjës për sportin, shërbimin publik artin dhe kulturën.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!

Programi qeveritar fillimisht nuk parashikon ndonjë taksë për CO2. Sidoqoftë, duhet të kryhet një reformë ekologjike e taksave, e cila me siguri do të përfshijë një rregullore të re mbi biletat dhe do ta bëjë fluturimin më të shtrenjtë. Taksa për qarkullimin e kamionëve gjithashtu pritet të bëhet më ekologjike.

ÖVP vazhdon politikën e migrimit

Me programin qeveritar, Kurz-i vazhdon gjithashtu linjën e tij të ashpër ndaj migrimit: programi qeveritar parashikon krijimin e një agjencie të kujdesit për azilkërkuesit dhe krijimin e qendrave të kthimit, në mënyrë që të mbështetet më mirë kthimi i migrantëve në vendet e tyre të origjinës ose në vendet e treta. Këtë e bën të ditur agjensia austriake e Lajmeve APA.

Rreth 280 delegatë të të Gjelbërve votuan të shtunën në një konferencë të jashtëzakonshme partie për pjesëmarrjen në qeveri. Pritet mbështetje, megjithëse të Gjelbërve u duhet të gëlltisin shumë për çështje si ndalimi i shamisë së kokës. Deri tani, shamia myslimane e kokës është ndaluar në kopshte dhe për vajza deri në moshën dhjetë vjeç në shkollat popullore në Austri. Sipas APA-s, betimi i qeverisë së re është caktuar për të martën e ardhshme./DW