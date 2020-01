Ngjarja e rende ne Korçe/ Shoqerohen ne komisariat te gjithe punetoret e kantierit

Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në një kantier ndëritimi në zonën e pazarit të ri në Korcë me pasojë vdekjen e një të riu dhe një të plagosur, i gjithë stafi është shoqëruar në polici.Ata do të japin dëshminë e tyre për të gjithë ngajrjen ku ishin edhe prezent.Vincieri, punëtorët dhe i gjthë stafi do ndihmojnë policnë me detajet për të gjetur shkakun e incidentit në vendin e punës.Ndërkohë policia po punon për të zbardhur ngjarjen

