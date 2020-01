Kush ishin antaret e ‘Grupit te gatshem’ te ‘Zogut’ te Tiranes

Hermes Nikaj, i njohur si “Zogu i Tiranës” ishte i përfshirë në një rrjet të gjerë prostitucioni, duke vënë në shfrytëzim vajza të reja dhe meshkuj, nga të cilët ai merrte përqindjen e tij për çdo marrëdhënie seksuale që ata kryenin.

Mes personave që bashkëpunonin ngushtë me “Zogun”, ishte dhe një pronare salloni bukurie Anjeza Bena dhe dy vajza F. S. dhe B. K. Ndërsa vajzat që binin në “grepin” e Zogut dhe këtyre dy tutoreve ishin të shumta. Në to muk mungojnë vajza të shoëbiz-it shqiptar si modelja E.A, gazetarja A.F. një efektive policie me inicialet D.B, këngëtarja E.Sh. e shumë vajza të tjera të panjohura, por që punonin rregullisht.

Këto vajza për zogun e Tiranës, përbënin “Grupin e Gatshëm” të tij, ndërkohë në përgjimet që sjell sot “Shqiptarja” zbulohen të tjera biseda me personazhe të ndryshëm, gey, pronarë restoranti, dhe tutoret si Anjeza Bena apo B. K.

Anjeza Bena në komunikimet që kryen me Zogun, i kërkon këtij të fundit që ti gjejë vajza për “sfilatë”, duke i rekomanduar dhe emra konkretë, përmend dy vajza “E.” apo “K.”, po Zogu i përgjigjet se nuk mund ti gjente dot në atë kohë. Bena gjatë bisedës ia kërkon troç Hermes Nikaj, duke i pohuar këtij të fundit “…na gjej ndonjë p…,s’ka ndonjë p… se për qejf i duam nuk i duam për hall…”

Më poshtë do vijoni lexoni bisedat e plota të përgjuara nga prokuroria e Tiranës me pronarin e restorantit të peshkut:

Në datën 22 korrik 2019, Hermes Nikaj telefonohet nga një biznesmen në Tiranë, që menaxhon një restorant peshku, i cili është identifikuar me emrin “Turi”.Të dy së bashku flasin në mënyrë të koduar, dhe sapo mbërrin vajza, “Turi” i thotë Zogut se ka vend pune në restorant për kuzhiniere, dhe mos diskutonte fare asnjë fjalë. Mes tyre zhvillohet kjo bisedë:

Zogu:Hë zemra

Turi:Hë zemra nga bëhet

Zogu:Hiç të bëfsha

Turi:Mirë mo mirë

Zogu:Donte të punonte kjo tek ty

Turi:Ça të punonte mo vëlla?

Zogu:A e kupton?

Turi:Lere e mora vesht, të vijë patjetër. Ka vend për kuzhiniere, mos e diskuto fare.

Zogu:Ok, sa të bëjë e përgjithshmja

Turi:Kur do vish sot

Zogu:Jo sot, nesër ose pasnesër.

Turi:Ok, nesër në darkë. Paradite kur të duash, vetëm më lajmëro se po merrem me shpinë e re.

Zogu:A do me njoftu, hajt se të shkruaj unë…

Teksa “Zogu” ka gjetur vajzat ai ka telefonuar të nesërmen biznesmenin “Turi” dhe mes tyre zhvillohet kjo bisedë si më poshtë?

Turi:Po

Zogu:Do bëhesh gati për sonte

Turi:Po po, po më në rregull

Zogu:Hajt

Turi:M’rregull

Zogu:Hajt mirë ju gjeça

Turi:Hajt

Zogu:Hajt

Turi:Çao çao, mirë ardhsh

Zogu:Hajt