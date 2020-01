Fundjave me diell, ja si parashikohet te jete moti

Ditët e para të Vitit të Ri kanë sjellë dimrin e vërtetë dhe temperaturat kanë pasur një zbritje drastike.

Megjithatë fundjava parashikohet të jetë me kthjellime dhe diell.

Ditën e shtunë temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë dhe temperaturat do të shkojnë deri në 14 gradë.

Ndërsa ditën e dielë do të ketë vranësira thuajse në të gjithë vendin.

Më pas java do të nisë me diell, por temperaturat do të jenë me minus.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!