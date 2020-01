Fjala me e kerkuar ne Google per vitin 2019, del lista

Disney Plus ishte termi më i kërkuar në Google në Shtetet e Bashkuara për vitin 2019.

Në nivel global, termi kryesor më i kërkuar ishte India vs Afrika e Jugut. Duke iu referuar ndeshjes kritike që ndodhi në muajin shtator.

Pas Disney Plus, në SH.B.A. termi më i kërkuar ishte Cameron Boyce, aktori 20-vjeçar që ndërroi jetë më 6 korrik 2019. I ndjekur nga reperi Nipsey Hussle, i cili vdiq në 31 Mars 2019 dhe Hurricane Dorian, cikloni më intensiv që goditi Bahamas.

Në nivel global, India kundër Afrikës së Jugut u pasua nga Cameron Boyce, kampionati i futbollit Copa America, seria e kriketave Bangladesh vs India dhe iPhone 11.Ndër bebat më të kërkuar të vitit 2019 në SH.B.A Baby Yoda zuri vendin e parë e ndjekur nga Baby Shark, fëmijët mbretërorë, fëmijët e Kim Kardashian dhe Kanye West dhe vajza e Cardi B.

Këngët më të kërkuara të vitit 2019 në Sh.B.A dhe globalisht përfshijnë “Old Town Road” nga Lil ‘Nas X, “7 Rings” nga Ariana Grande, “Shallow” nga Lady Gaga dhe Bradley Cooper.

Lista e plotë:

Fjalët

1) Disney Plus

2) Cameron Boyce

3) Nipsey Hussle

4) Hurricane Dorian

5) Antonio Brown

6) Luke Perry

7) Avengers: Endgame

8) Game of Thrones

9) iPhone 11

10) Jussie Smollett

Njerëzit:

1) Antonio Brown

2) Jussie Smollett

3) James Charles

4) Kevin Hart

5) R. Kelly

6) 21 Savage

7) Lori Loughlin

8) Jordyn Woods

9) Bryce Harper

10) Robert Kraft

Fëmijët

1) Baby Yoda

2) Baby Shark

3) Royal baby

4) Kim Kardashian Kanye West baby

5) Cardi B baby

6) Trey Songz baby

7) Andy Cohen baby

8) Shawn Johnson baby

9) Amy Schumer baby

10) Hoda Kotb baby

Burimi:FORBES