Kush jane drejtuesit e mjeteve qe shkaktuan aksidentin tragjik

Jane zbardhur identitetet e dy drejtuesve të mjeteve të përfshirë në aksidentin e rëndë të ndodhur këtë pasdite në zonën e Porcelanit në Tiranë.

Ata janë drejtuesit e mjeteve Edmond Murati dhe Eljon Lazri.

Nga aksidenti i rëndë humbën jetën shtetasit Erion Balla, 36 vjeç si edhe shtetasja H. S, 76 vjeç, banuese në Tiranë.Ndërkohë që mbetet për tu sqaruar dinamika e plotë e ngjarjes aksidentale.

‘Më datë 01.01.2020, rreth ores 15:05, në rrugën “Xhanfize Keko”, pranë firmës “Aleat”, mjeti me targë AA544 SX, me drejtues shtetasin Etjon Lazri, është përplasur me mjetin me targë AA 758 YZ, me drejtues shtetasin Edmond Murati, dhe për pasojë janë aksidentuar me pasojë vdekjen dy këmbësorë, Erion Balla 36 vjeç dhe nje shtetase ende e pa identifikuar.

Drejtuesit e mjeteve janë shoqëruar ne polici për veprime te mëtejshme, ku njeri prej tyre shtetasi Etjon Lazri është dërguar ne spital për ndihme mjekësore.

Grupi hetimor vijon veprimet, po këqyr kamerat perreth vendit te aksidentit për te përcaktuar shkakun e aksidentit, ku paraprakisht dyshohet për parakalim te gabuar te njërit prej mjeteve

Emrat e viktimave: Erion Balla 36 vjec nga Rresheni, Mirdite

dhe H.S, 72 vjece , banuese ne Tirane sua jap emrin e sakte pasi presim familjaret per ta konfirmuar sakte se ska dokument identifikimi me vete’