Bie lindshmeria ne Fier, shkak gjendja ekonomike dhe emigrimin

Me 114 lindje më pak është mbyllur 2019-ta në maternitetin e Fierit. Në 2019 janë regjistruar 1324 lindje ndërkohë në 2018 ka pasur 1438. Sipas statistikave çdo muaj kanë lindur rreth 100 fëmijë, por po ta krahasojmë me të njëjtën periudhë me vitin 2018 janë shënuar 15 deri në 20 % më pak lindje.

Sipas mjekes Obseter Gjinekologe në maternitetin e Fierit Teuta Mone shkaqet e rënies së lindjeve ka të bëjë me emigrimin e çifteve të reja dhe planifikimi familjar. Gjithmonë e më shumë çiftet duan 1 ose 2 fëmijë.

“Në partneritetin e Fierit lindjet për vitin 2019 janë rreth 1324 në krahasim me vitin 2018, ka rreth 114 lindje më pak, në 2018 ka 1438. Shkaqet që lindjet janë pak nuk ka të bëjë me kushtet e marteneritetit së Fierit se kushtet i kemi të mira por ndikon emigracioni i çifteve të reja dhe planifikimi familjar dhe shkaqe të tjera”, tha Teuta Mone , mjeke Obseter Gjinekologe

Një faktor i rëndësishëm i uljes së numrit të lindjeve është edhe gjendja ekonomike. Ndërkohë fëmija i parë që erdhi në jetë për vitin 2020 në martneritetin e Fierit është një djal i cili quhet Florian i një çifti nga Patosi.