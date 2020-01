Albin Kurti pritet te shkoje per mandatim te Thaçi me marreveshje bashkeqeverisjeje

Kanë mbetur edhe katër ditë që kur fituesi i zgjedhjeve të 6 tetorit, kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për të shkuar për mandatim te presidenti.

I pari i vendit është pajtuar që takimi ndërmjet tyre të mbahet të hënën, më 6 janar, në ora 15.00.

Nga ana tjetër ka kohë që subjekti fitues LVV-ja nuk po arrin marrëveshje bashkëqeverisjeje me subjektin e dytë fitues të Zgjedhjeve LDK-në dhe që nuk dihet se do të ndodh kjo par shkuarjes së kandidiatit për kryeministër për mandatim tek presidenti.

“Nuk di se do të zhvillohet sot ndonjë takim ndërmjet Kurtit e Mustafës, por tash topi është në anën e LDK-së. Nuk di se kur do të arrihet ky koalicion, por dihet që do të ndodh, sepse askush nuk ka të drejt ta mohoj vullnetin e qytetarëve të dal nga zgjehdjet e 6 tetorit”, tha Bahtiri.

Ai për takimet e shpeshta me nënkryetarin e LDK-së dhe të Podujevës Agim Veliun, tha se kanë pasur karakter bisedash për tema komunale, por jo edhe politike e për koalicionin qeverisës.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!

Sipas tij çështja e zgjedhjes së kryeparlamentarit ka marr fund dhe e cila është bërë e votuar edhe nga deputetët e LDK-së, duke mohuar telashet.

“Unë mendoj që nuk ka të drejtën akush që të mohoi vullneitn e qytetarëve e cila është një zgjedhje që buroi me 6 tetor nga vetë qytetarët për LVV-në në bashkëqeverisje me LDK-në”,tha Agim Bahtiri,

Sipas tij LVV-ja dhe LDK-ja do bashkëqeverisin bashkarisht me nga pesë ministri.

“Nuk mundemi të bëjmë pazare më. Ka përfunduar çështja e ministrive dhe ky është vendimi përfundimtar”, tha Bahtiri nga LLV-ja.

Sipas tij subjketi politik nga vie ati janë në rregull dhe po e presin LDK-në që të diskutojnë e marrin vendimin, sepse dy subjektet kanë përgjgjësi para qytetarëve të cilat kanë vendosur për bashkëqeverisjen LVV-LDK.

“Kjo përgjegjësi i takon dy partive dhe ne si LVV, e kemi kryer punën dhe po presim vendimin e LDK-së.

Nuk e di sakt, por po shpresojmë se do të shkoj kryeministri tek presidenti për mandatim me marrëveshjen e nënshkruar me LDK-në”, tha zyrtari i LVV-së

Agim Bahtiri, tha për “Syri.net”, se është vullneti i përbashkët që të shkohet përpara.

Ai i bënë thirrje njerëzve kryesore të LDK-së që t’i lënë anash inatet personale për ato qeverisëse shtetërore.

Sipas tij, LDK-ja paraditën e së hënës pritet të diskutoi me kryesinë dhe deputetët e saj për koalicionin qeverisës.

Nga ana tjetër “Syri.net” ka kërkuar sqarime rreth arritjes së marrëveshjes para të hënës edhe nga zyrtarë të tjerë të LVV-së e LDK-së, por të cilët nuk janë lajmërua e përgjigjur.