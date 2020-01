Aksident me dy te vdekur në Tirane/ Ja çfare thote Policia

Viti ri Ri nis me viktima si pasojë e aksidenteve në rrugë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:15 në rrugën “Xhanfize Keko” në Tiranë, ku dy kalimtarë kanë humbur jetën.

Nga raportimet e para, mësohet se, aksidenti i rëndë ka ndodhur për shkak të shpejtësisë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa kembesoret ishin duke ecur në vijat e bardha.

Burimet bëjnë të ditur se viktimat janë një çift bashkëshortësh, ndërsa policia ka shoqëruar dy drejtuesit e dy automjeteve.

Tiranë/ Informacion Paraprak

Rreth orës 15:15 në rrugën “Xhanfize Keko” automjeti me drejtues E. L, është përplasur me automjetin me drejtues E. M.

Si pasojë e përplasjes janë përshirë në aksident dhe dy këmbësor të cilët kanë ndërruar jetë në vendngjarje.

Dy drejtuesët e automjeteve E. L dhe E. M janë shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme hetimore

Policia rrugore ndodhet në vendngjarje, ku po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e dy shtetasve që ndërruan jetë…