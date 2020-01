Kroacia merr kryesimin e BE-se, sfide afrimi i Ballkanit Perendimor me Unionin

Kroacia prej sot është kryesuesja e re me Bashkimin Evropian. Kryesimin e merr nga Finlanda, ndërsa qershor do ia dorëzojë Gjermanisë. Këtë ditë Zagrebi zyrtarisht e konsideron historike, duke pasur parasysh se ky është shteti i fundit që ka hyrë në BE, ndërsa tashmë ka detyrë serioze para vetes, për fakin se ka marrë përsipër të afrojë Ballkanin Perëndimor me BE.

Një janari për Kroacinë shënon një moment të rëndësishëm, pasi për herë të parë merr drejtimin e Bashkimit Europian, duke pasuar Finlandën.

Ministri i Jashtëm kroat, Gordan Grliæ Radman, është zotuar se do të angazhohet fort për afrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian.

Për këtë ai ka thënë se do të përpiqet të vërë në lëvizje vendet skeptike siç është Franca, ndërsa është shprehur se do ta bindë të heq dorë nga vetoja, e cila ka bllokuar zgjerimin e BE-së me hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Qëndrimi i Francës nuk ishte i mirëpritur nga vendet kryesore të unionit, përfshirë Gjermaninë.

“Kjo ndoshta ndihmon paksa, që ne të fokusohemi dhe të procedojmë me seriozitet, kur është fjala për vendime konkrete. Ne përpiqemi të forcojmë vetëdijen se sa i rëndësishëm është zgjerimi edhe për BE-në e jo vetëm për vendet fqinjë.”

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!

Teksa garantoi se Kroacia do të angazhohet si ndërmjetësuese e ndershme, pjesa më e rëndësishme e Presidencës korate do të jetë samiti i zgjerimit që zhvillohet më 6 dhe 7 maj në Zagreb.

Ky samit pritet që të përcaktojë një rrugë të qartë mbi të cilën do të ecë Bashkimi Europian, drejt tkurrjes apo zgjerimit të tij.