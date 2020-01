Gjashte te lenduar gjate festimeve ne Prishtine

Gjatë festimeve të vitit 2020, deri më tani në Qendrën Emergjente të QKUK-së, janë paraqitur gjashtë raste me lëndime të lehta.

Përgjegjësi i ndërrimit, Dr. Agron Çitaku ka thënë, se krahasuar me vitet tjera, këtë vit ka pasur më pak të lënduar.

”Ky vit në krahasim me vitet tjera, si duket ka më pak punë në krahasim me kujdestaritë tjera. Deri më tash ka gjashtë të lënduar me lëndime të lehta, kryesisht të moshës fëmijërore.

Katër prej te cilëve janë në regjionin e duarve dhe dy në regjionin e syve”, u shpreh ai