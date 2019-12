Tentoi te kalonte kufirin me pasaporte te vjedhur, ne pranga vlonjatit te shumekerkuar

Një 53-vjeçar, i shpallur në kërkim për vrasje në tentativë, është arrestuar në tentativë për të lënë kufirin shqiptar në Qafë-Thanë. Gjoni Çaushi, banues në Vlorë akuzohet për “Vrasja me dashje mbetur në tentativë”, në lidhje me ngjarjen e ndodhur në 3 dhjetor në lagjen “Isa Boletini” në Vlorë, ku dyshohet se ka goditur me mjete prerëse shtetasin E.Sh.

Ai u kap nga policia duke kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme, me pasaportën që i kishte vjedhur një shtetasi tjetër.

Punonjësit e policisë kufitare gjatë patrullimit të kufirit të gjelbër, kanë kapur shtetasin Gj.Ç., gjatë kontrollit fizik të të cilit iu gjet një pasaportë me gjeneralitetet e shtetasit A.A, 55 vjeç, banues në Vlorë, të cilën ia kishte vjedhur disa ditë më parë këtij të fundit, me qëllim kalimin e kufirit në mënyrë të paligjshme.

Veprimet e mëtejshme proceduriale u kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë.

