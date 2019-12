Sidnei pret Vitin e Ri me fishekzjarret tradicionale

Në orën 14:00 me orën tonë, Sidnei nisi festimet e Vitit të Ri me fishekzjarret tradicionale.Qyteti tërhoqi miliona vizitorë për të parë fishekzjarret spektakolare që formojnë sfondin e Operës imponuese.Duke marrë kohën në zonën tonë si referencë, banorët e ishujve Samoa dhe Kiribati ishin të parët që festuan ardhjen e vitit 2020.Ndërsa ne jemi ende të zhytur në përgatitjen e darkës së Vitit të Ri, në mesditë me orën tonë, për banorët e Paqësorit ishte koha për të ngritur një dolli për ardhjen e vitit të ri.Auckland në Zelandën e re me temperatura të buta vere, ishte gjithashtu një nga qytetet e para që festoi vitin e ri. Qielli i qytetit u lye me drita dhe ngjyra që ndriçuan rrokaqiejt.

