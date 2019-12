Mberrin Viti i Ri ne Zelanden e Re, spektakel fishekzjarresh ne qiell

ZELANDE E RE

Mes një spektakli fishekzjarresh, qytetarët në Zelandën e Re pritën Vitin e Ri 2020. Zelanda e Re është e para që priti Vitin e Ri ndërsa mbizotëroi për disa minuta atmosfera që karakterizon ndërrimin e viteve. Më ardhjen e Vitit të Ri hyjmë kështu edhe në një dekadë të re.

Zelanda e Re me kryeqyet Auckland e ka pritur vitin 2020 në orën 12:00 me atë shqiptare. Siç është edhe traditë, viti i ri është pritur me një spektakël fishekzjarresh, mes atmosferës së bukur dhe urimeve për një vit të mbarë.