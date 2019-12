Kroacia i tregon “dhembet” Serbise, çfare po planifikon Presidentja Kolinda

KROACI

Presidentja e Kroacisë, Kolinda Grabar Kitaroviç, është shprehur se nuk do të vizitojë Serbinë për aq kohës sa ajo nuk do të zbardhë çështja e personave të zhdukur gjatë luftës në Ish-Jugosllavi.

“Disa procese zhvillohen pas dyerve të mbyllura. Unë kam qenë shumë e qartë kur erdhi për vizitë Vuçiç, në Zagreb për derisa çështja e të zhdukurve nuk ishte adresuar seriozisht, nuk kishim çfarë të diskutonim”, tha Kitaroviç.

E pyetur nëse ajo do të qonte në arbitrazh çështjen e kufirit me Serbinë në fillim të një mandati të dytë të mundshëm, ajo tha se do ta dërgojë në arbitrazh kufirin e kontestuar me shtetin e Serbisë.