Fjoralba Ponari njofton largimin nga emisioni

Moderatorja Fjoralba Ponari ka prezantuar puntatën e fundit të emisionit “Ora e Tiranës” dhe mes lotësh ka njoftuar largimin e saj.

Ajo falenderoi të gjithë pjesëtarët e stafit me të cilët ka punuar kaq kohë, duke i uruar edhe një vit të mbarë të gjithëve.

Fjoralba tregoi se emisioni “Ora e Tiranës” do të vazhdojë, por në drejtimin e dikujt tjetër.

“Kemi mbërritur në fund dhe mua më duhet të ndaj dhe një lajm me ju. Nuk do të jem më pjesë e “Orës së Tiranës” për shkak të angazhimeve që do të kem vitin e ardhshëm. Por nuk mund të iki pa falenderuar të gjithë stafin e “Orës së Tiranës” dhe të gjithë ju që na keni ndjekur pa pushim. Jam pak e emocionuar. Së bashku do të ndahemi këtu, por rrugëtimi i “Orës së Tiranës” vazhdon, sepse ora e një qyteti të madh si Tirana nuk ndalon asnjëherë. Gëzuar festat dhe qoftë një vit sa më i mbarë për të gjithë shqiptarët!”- shprehet Fjoralba e përlotur.