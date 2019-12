Berisha video-mesazh per shqiptaret: Te ngrihemi, te hedhim menjane kete regjim

Videomesazh urimi per vitin e Ri 2020!

Videomesazh urimi per vitin e Ri 2020! Viti qe po leme pas ishte per ne shqiptaret viti i rekordeve me te zeza ne keto 27 vite pluralizem..2019-ta duhet te na ftoje ne te gjitheve te bashkohemi qe ky vit te mos na kthehet ne 2020. Por 2020 te jete nje vit i bardhe, nje vit i mbare, nje vit siç e duam, ne te cilin Shqiperia dhe shqiptaret te shpetojne nga rekordet e zeza, te çelin rrugen e bllokuar drejt Europes, kombi te qendroje i bashkuar ne idealet e tij europiane. Shqiptaret, te frymezuar nga parimet e lirise por dhe ne shembullin e bolivianeve qe permbysen narkoshtetin e tyre te paketojne Zoografin bis apo Esad Toptanin ne Beograd, te rikthejne ne Shqiperi vlerat e lirise dhe demokracise! Uroj cdo shqiptar kudo qe gjendet dhe feston nderrimin e viteve, ne shtepi, lokal, detyre ne kujdes shendetesor apo dhe vuajtje denimi, te gjithve ; Gezuar Vitin e Ri 2020!Nje vit te bardhe shprese dhe mbaresie per shqiptaret, femijet, familjet, miqte e tyre kudo qe festojne kete nate! GEZUAR! sb

Gepostet von Sali Berisha am Dienstag, 31. Dezember 2019