Vidhnin naftë ne trajlera, arrestohen dy te rinjte, tjetri ne kerkim

KUKËS – Dy të rinj janë arrestuar nga policia pasi janë kapur në flagrancë duke vjedhur naftë nga tre trailera. Ndërkohë një person i tretë është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë – E.Sh.(D), 22 vjeç, banues në Domaj, Kukës si dhe A.M., 21 vjeç, banues në Mohole, Kukës. Po ashtu në kërkim është shpallur Sh.S., 24 vjeç, banues në Kolosjan, Kukës.

Tre të rinjtë në bashkëpunim me njëri tjetrin në vendin e quajtur “Ura e Drinit të Zi”, janë konstatuar nga shërbimet e Policisë duke vjedhur naftë në 3 mjete trajler. Ndërkohë dy të arrestuarit do të përballen me akuzën për veprën penale “Vjedhja, kryer në bashkëpunim”.