Debati Mamaqi-Kallaku, flet Rezart Veleshnja: Besit nuk…

Ditën e sotme, kryefjala e mediave është bërë debati mes dy aktorëve të humorit, Bes Kallakut dhe Ermal Mamaqit.

Ata i kanë bërë replika njëri-tjetrit nëpërmjet postimeve në Instagram, ndërsa vëmendjen e ka tërhequr edhe komenti i aktorit Rezart Veleshnja.

Rezarti ishte i pranishëm në studio kur Besi dha deklaratën e tij për Ermalin dhe madje u “kap” me Kallakun gjatë bisedës, ndërsa ky i fundit i përmendi Rezartit çorapet e grisura.

Për këtë arsye, në postimin e Ermalit në Instagram, Rezarti lë një koment për Besin.

“Gjithsecili ka konceptin edhe arsyetimin e vet, mesa duket Besit s’i ka ecur filmi mire edhe ka fillu me u marr me njerzit. Megjithate un kam hallin tim o Bes, ku mi pe corapet e grisura jam kurioz? Mesa duket te paska marre malli per femijerine!”- shkruan Rezarti, siç mund ta shihni në foton e ruajtur nga “Xing.

