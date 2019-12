“Bën biznes me filmat”, Ermal Mamaqi reagon publikisht ndaj Bes Kallakut

Deklaratat e Bes Kallakut kane sjelle reagimin e Ermal Mamaqit. Ne nje reagim te gjate ne faqen e tij ne rrjetet sociale Ermal Mamaqi sqaron pozicionin e tij ne lidhje me te berit biznes me filmat dhe deklaratat qe dha Bes Kallaku per ndryshimin mes tij dhe Ermal Mamaqit.

Reagimi publik i Ermal Mamaqit:

Sot e pashe qe edhe Besi e ka dhene nje pergjigje (tull ngjum dje) dhe me vjen keq qe u be kaq e madhe.

Bes mund te ta coja dhe ne mesazh kete postim por besoj qe kjo eshte menyra me e mire per ti mbyll kto biseda dhe pergjigje edhe per njerezit qe komentojne.

Po te sqaroj mik.

E vertete qe me njoftove per dicka te tille por jo tamam sic ishte komenti ironik per Filmin, per shitjet, per Kanen e Kamzen dhe mbi te gjitha nuk me the asgje per Encen.

Nese ka qene dicka e pamenduar ose e nxitur nga moderatoret (qe ate pune kane), mund ta kishe hequr ne montazh meqe kjo eshte xhiruar para 2 javesh(te gjithe e dime si behet).

Dhe mbasi doli emisioni ne Tv dhe mbasi te gjithe mediat e interpetuan ne nje menyre te kundert ke dashur te transmetosh, prisja qe ti te beje nje sqarim dhe te mos i lije njerezit te perforconin dicka qe nuk ishte e qellimshme.

Postove mesazhet me Encen…

Kur kerkon ndjese dmth qe ke bere dicka jokorrekte.

Dhe mendoj qe ndjesa per ENCEN duhet te ishte publike ashtu si ishte emisioni i Luanes dhe jo private e mbas reagimit te saj.

Do ishte mire te flisje ti dhe ti sqaroje gjerat por meqe nuk e bere, une smund te rrija pa folur mbas gjithe lajmeve “Besi sulmon Ermalin”.

Nuk te thashe asgje te keqe, vetem sqarove ate qe ti ndoshta nuk ke dashur te thuash. Qe biznesi nuk eshte gje e keqe. Se edhe ti nuk e dhe per bamiresi filmin, dmth ke bere biznes.

Jam ne bordin e Fundjave Ndryshe qe ne diten e pare te themelimit te saj dhe jam pjese e ndihmave te vazhdueshme per familjet ne nevoje qe para 6 viteve dhe pa pasur termete. Po kjo nuk ka lidhje me kete bisede…

Uroj te mos vazhojme me me kete loje qe na sjell trishtim… se lam nom, u bom si rrepista ose parti politike 😀

Mua me erdhi keq njesoj dhe aq shume sa do te te vinte ty nese une do beja te njejten gje per nje pune tenden ose ndonje aktore te filmit tend.

Une prisja nga ty mbeshtetje dhe fjale te mira.

Ne duhet ta mbeshtesim njeri tjetrin dhe ta mbrojme nga “Profesionistet ziliqare” qe bejne filma qe i shohin vetem vete dhe na sulmojne me argumentin se ne nuk bejme Art,Komedi por bejme Biznes.

Sepse ti po ben ate qe bej dhe une, Filmin e Pavarur. Ate qe i duhet publikut te Kinemase Shqiptare.

Sa erdha nga Amerika, puna e pare shkova pashe filmin tend. Te kam mbeshtetur me shperndarje traileri, posteri dhe shume lajme ne Xing.al

Do vazhdoj te te mbeshtes gjithmone si mik i vjeter per punen tende.

Ke nje zemer te mire dhe mendje te bukur prandaj mos e prish me momente dobesie ose batuta te momentit.

Vleresoj dhe kenaqem per cdo arritjen tende profesionale dhe familjare.

Uroj sukses dhe Bekime Familjarisht.