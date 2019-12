PD: Shkollat shemben nga termeti dhe korrupsioni, qeveria i braktis

Partia Demokratike denoncoi në fundjavë qeverinë se po braktis shkollat e shembura nga tërmeti në zonat rurale.

“Tërmeti i 26 Nëntorit, përveç vjedhjeve dhe abuzimit me fondet për rikonstruksionin e disa shkollave, ka nxjerrë në pah edhe e braktisjen nga qeveria të shkollave në zonat rurale.

Përfaqësuesit e PD, Çlirim Gjata, Astrit Veliaj dhe Flamur Hoxha sollën në vemendje dy shkolla të tjera që janë në listën e objekteve të shembura dhe të caktuara për shembje, përkatësisht shkolla e mesme e bashkuar në Bubq dhe ajo në Pezë.

Të dyja shkollat kanë rreth 700 nxënës, por për rikonstruksionin e tyre nuk është kujdesur askush, duke i lënë të rrënohen me kalimin e kohës dhe të dëmtohen plotësisht nga tërmeti, i cili, për fat të mirë nuk ra në kohën e mësimit të fëmijëve.

Tani, 700 fëmijë detyrohen të shkojnë shumë larg për të ndjekur shkollën, ndërsa qeveria, 5 javë pas tërmetit, nuk ka bërë ende publik një plan për rindërtimin e tyre,” thuhet në deklaratën e PD.

Çlirim Gjata, Sekretar për Çështjet Ligjore, deklaroi në Bubq: “Jemi tek shkolla e mesme e bashkuar e Bubqit, ku ka 280 nxënës nga mosha 6-18 vjeç. Në këtë shkollë nuk është bërë asnjë investim, asnjë rikonstruksion. Shkolla është shembur, është jofsunkionale dhe e kanë shembur pa pritur hetimet”.

“Ngutja për të zhdukur gjurmët si në Thumanë, rasti që është zhdukur gjithçka këtu, nuk kemi asnjë interesim, megjithëse është shkollë e mesme e bashkuar me 280 nxënës. Këta fëmijë i ka shpëtuar Zoti në një lloj kuptimi.

Me qindra fëmijë kanë qenë në rrezik në një katastrofë humanitare, po të kishte ndodhur ditën. A duhet bërë një hetim? Me qindra mijëra euro janë bërë në rikonstruksione dhe nuk ka asnjë hetim deri tani, ose asnjë masë nuk është marrë dhe janë lënë në mëshirë të Zotit”.

Kurse Astrit Veliaj, ish-deputet i PD, deklaroi në Pezë Helmës:

“U bënë 31 ditë që qeveria nuk po hedh sytë nga kjo shkollë ku 400 nxënës bëjnë shkollën në Vaqarr, larg familjeve të tyre. Detyrohen të zgjohen më herët dhe të vijnë edhe më vonë nga shkolla. Me sa shohim, kjo qeveri nuk e ka me prioritet arsimin, nuk e ka zhvillimin e vendit. Çdo komb i qytetëruar në botë ka prioritet arsimin, me sa shohim këtu, me këtë qeveri prioritet janë oligarkët të cilëve nuk ua heq ato 150 mln euro e të investojë në shkolla”.