Parashikimi per ditet ne vijim: Renie drastike temperaturash

Merrni masa, dimri i vërtetë sapo ka mbërritur! Java e ardhshme do të sjellë rënie drastike temperaturash dhe erë të fortë, thuajse në të gjithë vendin.

Ky është parashikimi më i fundit nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, i cili paralajmëron edhe shoferët, pasi do të ketë ngrica në rrugë, në pjesën më të madhe të vendit.

Parashikimi:

Java e ardhshme, do të dominohet nga mot i kthjellët me vranësira kalimtare. Përgjatë luginave, do të shfaqet mjegulla lokale në orët e mëngjesit e të mbrëmjes.

Era, përgjithësisht do të ketë drejtim nga verilindja. Përkohësisht gjatë këtyre ditëve, do të fitojë shpejtësi. Zonat me erë më të fortë do të jenë ato bregdetare, lugina e Drinit dhe alpet.

Ndikimi i masave të ftohta, verilindore do të sjellë rënie temperaturash si në tabelë si dhe ngrica në rrugë në një pjesë të madhe të vendit