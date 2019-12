Meri paralajmeron: Eklipsi i Diellit do i ndryshoje jeten kesaj shenje horoskopi

Së fundmi qytetarët anembanë botës, sidomos në Azi, kanë shijuar eklipsin e fundit për vitin 2019. Hëna mbuloi pothuajse të gjithë Diellin, duke krijuar një “unazë të zjarrtë”. Njerëzit u mblodhën për të parë këtë fenomen hapësinor, ku më i dukshëm ishte në Sri Lanka, Indonezi, Indi dhe Arabi Saudite.

Astrologe Meri njofton se ky eklips diellor të cilin e quan “Rrethi i zjarrit” ka ndikuar shumë edhe tek shenjat e horoskopit. Lexoni më poshtë parashikimin për të gjitha shenjat e horoskopi.

Dashi

Ceshtje te karrieres dhe familjes do jene te rendesishme. Nje martese mund te jete nje sinjal i forte per te ardhmen disi te komplikuar

Demi

Rrethi i zjarrit per ju eshte nje lloj sikur nje frymezim apo nje ideal t’ju shkundi nga vendi qe e keni bere grope me tendencen tuaj dembele

Binjaket

Pastroni shpirtin dhe nese nuk e beni dot. Rrethi i zjarrit ju detyron te merrni vendime me te mira

Gaforrja

Jeta juaj do ndryshoj patjeter. Nje ngjarje ne cift apo ne nje bashkepunim te rendesishem mund te behet shkas qe te permbysen te dhenat e deritanishme

Luani

Edhe ne cirk do ndjeheshit me mire se sa ne kushtet e tanishme me detyrime e pergjegjesi. Perpiquni te futeni ne ambjentin tuaj

Virgjeresha

Do pranoni te verteten per veten tuaj dhe partnerin tuaj por kjo do behet pas nje sakrifice apo sprove shume te madhe

Peshorja

Nuk ka gje me te rendesishme se familja por nuk duhet te mbeteni aty. Rrethi i zjarrit duhet t’ju hap rruge per te ardhmen

Akrepi

Fjala juaj tani duhet te jete vendimtare e qarte dhe e plotfuqishme. Tani nuk ka me lojra por seriozitet dhe veprim

Shigjetari

Duhet te ndikoj rrethi i zjarrit qe ju te futeni ne rrugen e shperblimit ekonomik dhe personal. Ka ardhur koha qe vetem ju te duroni

Bricjapi

Mendohet se do jeni kaq te ngurte sa as rrethi i zjarrit nuk do ju ndryshoj dot. Keni vendosur te rezistoni

Ujori

Burim fantazie, frymezimi por edhe heroizimi ku tashme do preferoni te beni lufte konkrete jo vetem te improvizuar

Peshqit

Ju duhet nje aleat i forte per te mbajtur mendjen dhe jeten tuaj ne ekuiliber. Forcat perreth do jene me te fuqishme se ju mund te pranoni.