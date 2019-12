I kerkuar ne Kosove, pak dite para vitit te ri gjykata liron nga burgu xhaxhain e Ben Qimes

Shtetasi Ahmet Isufaj, xhaxhai i Arben Isufaj ose siç njihet ndryshe në Fier si “Ben Qimja” është liruar nga burgu. Ahmet Isufaj, kërkohet nga drejtësia Kosovare, për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup kriminal.

Vendimi për zbutjen e masës së sigurisë nga “Arrest në burg” 40 ditor në “Arrest shtëpie” është marrë dy ditë më parë nga gjykata e Apelit Vlorë, ku treshja e gjyqtarëve Petrit Aliaj, Klodiana Gjyzari dhe Hysen Saliko, kanë vendosur të nxjerrin nga burgu Ahmet Isufaj.

Shkak i këtij vendimi janë bërë disa raporte mjekësore që tregonin se gjendja shëndetësore e Ahmet Isufaj nuk ishte e mirë dhe për pasojë 65-vjeçari që nga dita e parë e arrestimit, është shtruar në ambientet e spitalit të burgut, ku merr trajtimin mjekësor.

Me argumentin se qëndrimi gjatë në shtëpi mund t’i rrezikojë jetën, treshja e gjyqtarëve kanë vendosur t’i zbusë masën e sigurisë Isufajt, duke e mbyllur në “arrest shtëpie”.

Ndërsa ndryshe ka vendosur gjykata e Apelit për djalin e Ahmetit 33-vjeçarin Amarildo Isufaj, për të cilin ka urdhëruar qëndrimin në burg për akuzën e “Mbajtjes pa lejë të armëve dhe municionit”.

Amarildo Isufaj, u ndalua pikërisht gjatë një aksioni të Forcave të Posaçme Operacionale në Fier, ku ju sekuestrua një pistoletë pa lejë me 15 fishekë dhe një thikë Biçak. Babë e bir tashmë ndodhet në burg, ku njëri do gjykohet për pistoletën pa lejë, ndërsa babai do i nënshtrohet procedurave të ekstradimit ose jo në Kosovë.

