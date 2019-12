PD denoncon zhdukjen e dy shkollave ne Thumane pas termetit, flet sekretari qe humbi te afermit

Tërmeti i 26 nëntorit ka nxjerrë në pah tërmetin e vjedhjes dhe korrupsionit me fondet publike nga qeveria dhe Bashkia e Krujës. Dy shkolla janë shkatërruar plotësisht në Thumanë dhe Borizanë, por dokumentet për tenderat përkatës janë zhdukur nga sistemi. Albana Vokshi, Çlirim Gjata dhe Dashamir Hidraliu, sekretari i degës PD Krujë, i cili humbi motrën dhe nipin në një nga pallatet e shembur në Thumanë, sjellin në vëmendjen e publikut pasojat e tërmetit të vjedhjes me shkollat e fëmijëve. Janë mbi 1 milionë euro të zhdukura. Në Thumanë, nga shkolla 9 vjeçare “Ramazan Jangozi” kanë mbetur vetëm një grusht tullash të thërrmuara, pasi ajo u prish me shpejtësi nga qeveria, e cila, bashkë me dokumentet e tenderit, ka zhdukur çdo gjurmë për përgjegjësit e shembjes së shkollës. E njëjta situatë është edhe në Borizanë. Pak ditë pas tërmetit pritej inaugurimi i saj, por tani ajo është e shkatërruar. Nëse tërmeti do të kishte rënë gjatë kohës së mësimit, pasojat do të ishin katastrofike. PD i kërkon prokurorisë të mos vonojë hetimin për këto dy shkolla fantazëm, për 1 milionë eurot e zhdukura, për këdo që ka vjedhur dhe ka vënë në rrezik jetët e mbi 700 nxënësve dhe mësuesve.

Shkolla ka qenë dy katëshe. Rikonstruksioni i është bërë para një muaji e gjysëm. Është shembur, me datë 27 Nëntor nuk ka pasur asnjë tullë. Kështu siç është tani, e kanë pastruar e kanë mbuluar me çakull, se përse, e dinë vetë këta. Nëse do të shembej ditët kur fëmijët do të ishin në mësim, 200 fëmijë ishin këtu, do të kishim masakër. Është shembur pasi është bërë rikonstruksioni. A

Nga informacionet që ne kemi, rikonstruksioni ka kushtuar mbi 580 milionë lek, nëse shtojmë edhe fondet për kompaninë që mbikëqyr punimet, në total mbi 650 milionë lekë. Tani është një shkollë fantazëm. Nuk ekziston. Nëse tërmeti do të ndodhte ditën dhe qindra fëmijë do të ishin në shkollë, kosto humane tek fëmijët do të ishte katastrofike, shto këtu edhe mësuesit, sepse edhe mësuesve duhet t’u sigurohen kushte mësimdhënie me standarde. Jemi këtu për të denoncuar një histori tjetër vjedhje, abuzimi financiar, korrupsioni. Shkolla 9 vjeçare Ramazan Jangozi për të cilën janë shpenzuar 650 milionë lek ose 600 mijë euro u shemb vetëm 1 muaj pas rikonstruksionit, sepse është një histori vjedhjeje dhe korrupsioni galopant, mund ta quajmë edhe një akt kriminal, ky është një akt i pastër kriminal l, sepse mund të kishte pasoja katastrofike mbi fëmijët tanë. Tashmë kjo shkollë nuk ekziston, dokumentacioni i tenderit është zhdukur nga sistemi. Duket sikur ky proces tenderimi nuk është bërë asnjëherë.

Dikush nga lart ka urdhëruar jo vetëm që të shembë brenda natës shkollën për të zhdukur gjurmët e krimit por që të zhduken të gjitha dokumentet në sistem. Kjo është arsyeja që ne si PD nxisim prokurorinë që të kryejë hetime të thelluara mbi çdokënd që ka firmosur e vulosur që nga procesi i tenderimit të këtij rikonstruksioni të shkollës, që nga projektuesit që nga ata që e kanë kontrolluar, kolauduar, certifikuar dhe, së fundmi, e kanë marrë në dorëzim shkollën, e cila u dëmtua nga tërmeti dhe u zhduk të nesërmen me urdhër nga lart. Ne nxisim prokurorinë të hetojë, të çojë para drejtësisë çdokënd që ka cenuar jetën e fëmijëve. Çdokush duhet të shkojë para drejtësisë, çdokush që kryen një krim duhet ndëshkuar. Partia Demokratike do të jetë në terren për të denoncuar të gjitha rastet e abuzimit dhe të vjedhjes me fondet e taksapaguesve jo vetëm të Thumanës, të Krujës por edhe taksapaguesve shqiptarë, sepse rikonstruksioni i kësaj shkolle ka qenë bashkëpunimi i Ministrisë së Arsimit me Bashkinë Krujë. Ne do të jemi në terren, do t’i denoncojmë të gjitha këto akte abuzimi dhe akte vjedhjeje për të siguruar që të gjitha shkollat jo vetëm në zonat e dëmtuara nga tërmeti, por të gjitha shkollat në Shqipëri të jenë të certifikuara përsa i përket sigurisë së konstruksionit dhe sigurisë së ndërtesave, sepse nëse një qeveri nuk siguron dot jetën e fëmijëve duhet të bjerë dhe duhet të ikë.

Shkolla tjetër këtu ngjitur është ndërtuar në vitin 2011, nuk ka luajtur asnjë suvatim. Ka kushtuar më pak se rikonstruksioni i kësaj.

Shkolla e mesme e bashkuar e Fshatit Borizanë, është shkollë fillore dhe e mesme, ka pasur rreth 300 nxënës, nga mosha 6 deri në 18 vjeç. Zoti i ka shpëtuar nga një masakër tjetër, sepse tërmeti nuk ka qenë në orët e ditës. Ka të njëjtën specifikë si në Thumanë ku u zhdukën gjurmët, është rikontsruktuar rreth 550 mijë euro. Pak ditë përpara inaugurimit, ka ndodhur tërmeti dhe tani është jashtë funksionit.