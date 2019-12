Kura 5 ditore me mjalte dhe hudhra, efekte mahnitese

Kohët e fundit, jeta është bërë shumë e shpejtë, ashtu si ushqimet. Ky ritëm është shkaktar i shumë sëmundjeve të rrezikshme siç është diabeti, mbipesha, problemet me tretjen e të tjera. Regjimet e shëndetshme ushqimore janë kthyer në një mënyrë efikase për ta ushqyer trupin me vitamina e minerale. Hudhra dhe mjalti janë dy përbërës të rëndësishëm të mjekësisë popullore për të trajtuar sëmundje e çrregullime.

Uthulla e mollës, gjithashtu, është një nga ushqimet më të shëndetshme që i vjen në ndihmë organizmit. Kombinimi i këtyre tre përbërësve formon një kurë natyrale të plotfuqishme që lufton një sërë sëmundjesh të rënda. Hudhra ka vlera të fuqishme kundër inflamacionit dhe forcon sistemin imunitar. Hudhra përmban sasi të mëdha të manganit, kalciumit, fosforit, seleniumit, vitaminës B6 dhe asaj C. Uthulla e mollës është ideale kundër problemeve me tretjen, mbipeshën dhe dhimbjeve të stomakut.

Mjalti është antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve. Ai është i mbushur me vitamina dhe minerale. Nëse do të zgjidhnim një term tjetër për të përshkruar mjaltin, ai me siguri do të ishte “ multivitaminë.” Mjalti shton energjinë, forcon sistemin imunitar, pakëson alergjitë, zbut kollën, fytin e lënduar, lufton infeksionet dhe parandalon përhapjen e qelizave të dëmshme.

Përbërësit

1 filxhan çaji me mjaltë

10 thelpinj hudhër të plotë ose të shtypur sipas preferencës

1 filxhan çaji me uthull molle

Udhëzimet

Përziejini të gjithë përbërësit deri sa të përfitoni një masë homogjene. Më pas, masën hidheni në një kavanoz qelqi dhe ruajeni në frigorifer. Përpiquni të konsumoni dy lugë gjelle nga kjo kurë shëndetësore çdo mëngjes. Efektet janë më të forta gjatë pesë ditëve të para të konsumimit të kurës me uthull, mjaltë dhe hudhra.