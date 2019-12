Krimet gjate vitit 2019, 57 vrasje me 63 viktima

TIRANË – Viti që po lëmë pas do të linte jo pak, por 63 viktima dhe 10 të plagosur nga 57 vrasje të ndodhura në total. Statistikat e policisë tregojnë se numri i ngjarjeve kriminale vijon të jetë në rritje nga viti në vit. Nga të dhënat e siguruara nga Report Tv, rezulton se këtë vit janë regjistruar 12 vrasje më shumë se në 2018-ën, i cili e mbylli vitin me 45 vrasje. Vetëm këtë vit, mësohet se nga 57 vrasje, 14 prej tyre kanë qenë krime në familje, 13 vrasje me dashje, 17 me paramendim, si dhe 13 vrasje të tjera të ndodhura në rrethana të tjera cilësuese.

Ngjarje jo pak të bujshme, përveç atyre të ndodhura mes bandave kriminale, do të ishin edhe ato që kanë prekur njerëz të sistemit të drejtësisë, si atentati ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja, vetëm me një autor të arrestuar sit ë dyshuar, Redjan Rrajën, si dhe dy ngjarjet ende të pazbardhura, vrasja e avokatit Ravik Gurra, mbrojtës i fisit Çapja dhe Emiljano Shullazit, si dhe atentati me tritol ndaj prokurorit të Vlorës, Albert Kuliçit.

Ndërkohë, nga 57 vrasje të ndodhura përgjatë 2019-ës, policia do të zbardhte vetëm 40 prej tyre, me 66 autorë të dyshuar, nga të cilët 43 janë arrestuar, e ndërsa pjesa tjetër vijojnë të jenë në kërkim.

Ngjarjet në 2019-ën

57 vrasje

63 viktima

10 të plagosur

14 vrasje në familje

13 vrasje me dashje

17 vrasje me paramendim

13 vrasje në rrethana të tjera cilësues