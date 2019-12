Hiqet skena e Donald Trump nga ‘I vetem ne shtepi’, reagimi i presidenti eshte epik

Filmi “Home Alone” në Kanada u transmetua në televizionin kanadez CBC pa një prej skenave më të famshme, atë ku dilte presidenti aktual i SHBA-së, Donald Trump.

Në atë skenë, thjesht një biznesmen shumë i fuqishëm, Trump luajti një rol minimalist në filmin më të famshëm të Krishtlindjeve, por CBC kishte vendosur që atë pjesë ta hiqte. I menjëhershëm ishte reagimi i Trump, me shaka, por edhe me nota ironie. “Filmi nuk do të jetë më kurrë i njëjti (bëj shaka)”, tha Trump.

Megjithatë, televizioni kanadez CBC ka sqaruar se filmi është rishikuar dhe është përshtatur për televizionin me kohën e reklamave.