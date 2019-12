Ekzekutimi mafioz i producentit shqiptar, lidhja e tij me grabitesin e 7 mln paundve

Mediat angleze zbulojnë detaje të tjera rreth ekzekutimit të producentit shqiptar Flamur (Alex) Beqiri.

36 vjeçari u qëllua me breshëri plumbash rreth orës 9 të së martës së 24 dhjetorit para gruas dhe fëmijës së tij jashtë shtëpisë së tyre në Battersea.

Sipas DailyMail, vrasja e shqiptarit lidhet me disa vrasje të bandave shqiptare në Suedi, ku ai dikur ishte një nga më të kërkuarit.

Pasi e qëlluan, Flamur Beqiri u ndihmua nga një mjek dhe një infermiere që jetonte në të njëjtën rrugë pranë Thames, por nuk mundi të shpëtonte.

Pistat që po hetohen

Policia seudeze është duke punuar me Scotland Yard për rastin, sepse ‘disa’ nga ish-bashkëpunëtorët dhe miqtë e tij janë vrarë pasi ai emigroi në Mbretërinë e Bashkuar tre vite më parë.

Në vitin 2008, ai ishte një nga personat më të kërkuar në Suedi, pasi detektivët e cilësuan atë si pjesë të një bande ndërkombëtare të drogës që transferoi hashash me vlerë rreth 2 milionë paund në Skandinavi.

Policia tha në atë kohë se Beqiri u nis për në kufi me këmbë, por nuk dihet nëse ai u arrestua ndonjëherë ose u akuzua në lidhje me komplotin për të cilën akuzohej.

Një i brendshëm në Suedi tha sot për MailOnline se Beqiri, i cili u transferua nga Shqipëria në Suedi qëkur ishte fëmijë, ishte ‘i lidhur shumë’ me kriminelët suedeze.

Për vrasjen e tmerrshme që ndodhi, Jamie Stevenson, nga Komanda e Specialistëve të Krimeve, tha: “Hetimi ynë është në fazat e hershme dhe ne jemi ende duke punuar për të vendosur se cili është motivi që mund të ketë çuar në ekzekutimit të tij, në një mënyrë kaq të tmerrshme, në prag të Krishtlindjes, para familjes së tij. Ata janë shkatërruar nga kjo ngjarje e tmerrshme dhe po ruhen nga oficerë të specializuar. Ne e dimë se viktima po kthehej në shtëpi me gruan e tij dhe fëmijën pas një mbrëmje, kur u qëllua në oborrin e shtëpisë së tij.”

Lidhjet e Beqirit me grabitësin e 7 milion paundëve

Shoku i tij, Naief Adawi, 33 vjeç, u vu në shënjestër të një sulmuesi sirian para një dyqani në Malmo në gusht.

Grabitësi i dënuar i bankës ia dorëzoi foshnjën e tij dy muajshe gruas së tij Karolin Hakim, 31 vjeç, dhe iku.

Hakim me profesion mjeke, u qëllua me një plumb në kokë dhe vdiq. Por fatmirësisht fëmija mbijetoi.

Naief u burgos me tetë vite për një grabitje prej 7 milion paundë në Danimarkë në vitin 2008.

Gjithçka ndodhi në orën 5 të mëngjesit të 10 gushtit 2008. Grabitjen e realizoi në bashkëpunim me 20 persona të tjerë.

Grabitësit përdorën një buldozer 20 ton për të çarë muret e ndërtesës së Dansk Værdihåndtering në Brondby, Kopenhagen, një kompani daneze e specializuar në transportin dhe trajtimin e vlerave dhe parave të gatshme për sektorët e shitjes me pakicë dhe qendrat financiare.

Grabitësit u larguan nga vendi i ngjarjes me tre makina Audi që ishin vjedhur në Stokholm, Suedi.

Një vit gjakderdhjeje me dhunë me armë

Vrasja e Beqirit është e 146-ta në Londër për vitin 2019. Motra e tij është një modele e famshme e cila ka qenë e martuar me futbollistin e Manchester United, Anders Lindegaard, por martesa e tyre nuk funksionoi .

Vetë Flamur Beqiri, i njohur si Alex, u martua me Debora Krasniqin, në Cernobbio pranë Lake Como, Itali, në tetor 2018.

Çifti u takua për herë të parë përmes Facebook.

Fillimisht ishin vetëm miq, por më vonë u dashuruan marrëzisht.

“Gjithmonë kishte diçka të veçantë në lidhjen tonë. Unë pashë vetëm atë dhe djalin tim, dhe gjithçka u duk kaq perfekte.Ndërsa ecnim si burrë e grua, u kthyem te njëri-tjetri, buzëqeshëm dhe thamë ‘Pfff, faleminderit Zotit që jemi bashkë”e përshkruan Debora ditën e dasmës.

Por dashuria e tyre do të shuhej shumë shpejt.

Julian Stratton, 51 vjeç, ishte në shtëpinë e prindërve të tij vetëm metra larg vendit të ngjarjes dhe kur tha se kishte dëgjuar krismat.

“Ishin pesë të shtëna me armë, pastaj një pauzë para gjuajtjes përfundimtare. Të shtënat u dëgjuan nga shumë fqinjë, por duke qenë pragun e Krishtlindjes, shumica menduan se ishin fishekzjarre, në fillim. Fqinji im është një mjek. Ai shkoi për ta ndihmuar dhe pa atë të shtrirë në rrugën e tij, përpara se të arrinte policia dhe ambulanca. Ai ishte shtrirë para derës së tij i mbuluar nga gjaku. Ai ishte akoma gjallë. Ne me të vërtetë po shpresonim që ai do ia dilte.Ju nuk keni ide se sa e dëshpëruar ajo (gruaja e tij) dukej” tregoi ai.

Një makinë u pa duke u larguar nga vendi i ngjarjes. Policia po siguron banorët e Battersea se nuk ka ndonjë rrezik tashmë nga personi i armatosur.