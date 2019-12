Ibrahimovic flet per kthimin tek Milan: E dua kete skuader dhe kete qytet

Futbollisti Zllatan Ibrahimoviç është kthyer zyrtarisht dhe eshte një lojtar i ri i Milanit. Klubi kuqezi, njoftoi lajmin duke shuar përfundimisht të gjitha zërat që qarkullonin rreth kësaj çështjeje.

Pas eksperiencës te Los Anxheles Galaksi ku shënoi 53 gola në 58 ndeshje, Ibra rikthehet të veshë fanellën kuqezi pasi e la kundër dëshirës në fund të sezonit 2011/12.

Suedezi 38-vjeçar është gati te luaje me një kontratë 6 mujore me opsion rinovimi dhe për një sezon.

“U ktheva te një klub që e respektoj jashtëzakonisht shumë dhe këtë qytet e adhuroj pa fund.

Do të luftoj bashkë me shokët e skuadrës për të ndryshuar rrjedhën e sezonit dhe do të bëjmë gjithçka për të përmbushur objektivat tona”, flet 38-vjeçari.