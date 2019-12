‘Qeveria detyron Policët në lirim të ruajnë objektet 4 muaj pa u paguar’! Sindikata kundër draftit

Këshilli i Ministrave miratoi në mbledhjen e fundit për këtë vit projektligjin për reformën në Policinë e Shtetit, që nxjerr në lirim punonjësit që kanë mbushur moshën 55 vjeç me 30 vite vjetërsi pune, por me një kusht, që të punojnë 700 orë në vit, pra 4 muaj, pa trajtim financiar.

Por këtë pikë dhe të tjera, Sindikata e Policisë i kundërshton. Kreu i Sindikatës së Policisë Sadedin Fishta i ftuar në studion e Report Tv sqaroi se përse është kundër punësimit të detyruar 4 muaj te shoqëria “Illyrian Guard”, shoqëri e krijuar nga ministria e Brendshme për ruajtjen e objekteve shtetërore.

“Ideja e projektligjit nuk është e keqe, por duhet detajuar dhe bërë disa ndryshime. Nëse një polic sot del në pension të parakohshëm ai përfiton vetëm pensionin suplementar, i vitit 2009 që ka dalë dhe jo të tjera, zbret 50% të pagës që ka pasur. Sipas projektligjit, ata që do të dalin në pension të posaçëm duhet të punojë 700 orë në këtë kompani për ruajtjen e objekteve shtetërore.

“Illyrian Guard” është shoqëria që policët duhet të punojnë 700 orë, kjo është një shoqëri aksionere me financim shtetëror por nuk është institucion shtetëror. Ne do i drejtohemi edhe komisionit të ligjeve dhe sigurisë me qëllim që parlamenti ti anashkalojë. Nga fundi i janarit mund të kalojë edhe në parlament, por nëse do të jetë ky format do të ketë kontestime. Punësimi pas daljes në pension duhet të jetë e drejtë dhe jo detyrim.

Punonjësit duhet të kenë të drejtë të punojnë në këtë kompani apo tjetër, por kundrejt punës të trajtohen financiarisht duke vendosur një tavan që mos kalojë pagën bazë. Nëse punonjësi heq dorë nga 4 muaj punë në vit i ndërpritet pensioni 50%, por jo ai suplementar.”Illyrian Guard” është krijuar për sigurimin e objekteve shtetërore, jo private. Me një vendim qeverie ka detyrë ti sigurojë me punonjës policie të liruar.

Kjo është sh.a. dhe menaxhohet nga ministria e Brendshme. Kjo është si kompani private dhe konkurron për aksesin. Punonjësit nuk do të dalin të gjithë njëkohësisht në pension, por sipas nevojave të kompanisë së sigurisë. Në fund të fundit kjo mund të mbesë ne letër…nëse kalon kështu, do ta çojmë në Kushtetuese për shkelje të të drejtave të punonjësve” deklaroi ai.