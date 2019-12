“Pendohet” shqiptari, rrëfen për hetuesit italianë krimet e anëtarëve të bandës

Shqiptari Sokol Dervishi ka vendosur të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë italiane. Mediat raportojnë se ai është i vetmi shqiptar që do të ketë gjykim të shkurtuar dhe uljen e 1 të tretës së dënimit. Shqiptari thuhet se ka pranuar të rrëfejë dhe krimet e krahut të djathtë të bosit mafioz Ismail Rebeshi.

Në 25 janar të këtij viti policia italiane arrestoi 13 persona për lidhje me mafian dhe aktivitete mafioz. 36 vjecari shqiptar i martuar dhe me një fëmijë të vogël, jetonte në Viterbo me familjen e tij në një apartament në lagjen Pardizo, në momentin e arrestimit. Tashmë ai mbahet në një burg në Lacio.

Të shtunën e kaluar grupi i hetimit konfirmoi faktin se Dervishi kishte pranuar të rrëfente dhe akuzat e tij iu dorëzuan avokatëve mbrojtës të të akuzuarve të tjerë.

Ai është një nga tre të arrestuarit që morën gjykim të shkurtuar, dhe do të jetë në sallën e gjyqit për tu përballur me vendimin në 10 shkurt.