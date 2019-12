Paralajmëron Alketa Vejsiu: Do publikoj prapaskenat e festivalit

Moderatorja Alketa Vejsiu ka paralajmëruar se do të zbulojë parapaskenat e Festivalit të Këngës në RTSH.

Ky event u shoqërua me polemika, teksa vendin e parë e rrëmbeu Arilena Ara, ndërsa si fituese ishte përfolur Elvana Gjata.

Elvana Gjata nuk e fshehu dot zhgënjimin, po ashtu edhe Alketa e cila shprehu hapur mbështetjen për këtë të fundit, ndërsa sulmoi edhe jurinë.

Në media është shkruar për një “sher mes Vejsiut dhe Vera Grabockës”, ka ardhur edhe reagimi i moderatores, e cila paralajmëron për nxjerrjen e prapaskenave.

“Jam produkt i skuadrës sime që kujdeset me aq shumë dashuri! Së shpejti në Kanalin Tim në You Tube Alketa Vejsiu Official Docu Fest! Gjithçka ka ndodhur në prapaskenat e këtij Festivali!”, shkruan Alketa